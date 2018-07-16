Медведев рассказал о проекте по поддержке занятости в несырьевых отраслях

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Минэкономразвития России предлагает в рамках национального проекта по повышению производительности труда и поддержки занятости занять около 10 тысяч предприятий в базовых несырьевых отраслях, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании президентского совета по стратегическому развитию.

"Есть предложение по паспорту национального проекта, которое подготовило министерство экономического развития. Предполагается задействовать около 10 тысяч средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях. Подробнее расскажет министр экономического развития и министр труда", — сказал Медведев.

Он напомнил, что в майском указе президента была поставлена задача по росту производительности темпами не ниже 5% в год. "Пока мы по этому показателю существенно отстаём от мировых лидеров, многие из них уже давно сделали это приоритетом экономической политики", — сказал глава кабинета.

"Мы запустили профильную программу чуть меньше года назад, в августе 2017 года, ее цель — помочь регионам реализовать соответствующие проекты… Посмотрим, как она будет развиваться", — добавил премьер.

Участниками программы стало более 200 предприятий в 16 регионах. По словам Медведева, предусмотрены различные инструменты финансовой поддержки, запущена программа льготных займов.

"В рамках предварительных итогов, на отдельных предприятиях рост производительности труда может составить более 20%", — сказал Медведев.