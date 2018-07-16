Медведев рассказал о проекте по поддержке занятости в несырьевых отраслях

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Минэкономразвития России предлагает в рамках национального проекта по повышению производительности труда и поддержки занятости занять около 10 тысяч предприятий в базовых несырьевых отраслях, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании президентского совета по стратегическому развитию.
Он напомнил, что в майском указе президента была поставлена задача по росту производительности темпами не ниже 5% в год. "Пока мы по этому показателю существенно отстаём от мировых лидеров, многие из них уже давно сделали это приоритетом экономической политики", — сказал глава кабинета.
"Мы запустили профильную программу чуть меньше года назад, в августе 2017 года, ее цель — помочь регионам реализовать соответствующие проекты… Посмотрим, как она будет развиваться", — добавил премьер.
Участниками программы стало более 200 предприятий в 16 регионах. По словам Медведева, предусмотрены различные инструменты финансовой поддержки, запущена программа льготных займов.
"В рамках предварительных итогов, на отдельных предприятиях рост производительности труда может составить более 20%", — сказал Медведев.