В России проживают десятки тысяч лиц без гражданства и документов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Несколько десятков тысяч лиц, не имеющих гражданства и каких-либо документов, проживают на данный момент в России, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

"Полтора года МВД вносит проект закона, для того чтобы эти граждане (лица без гражданства, которые проживают в РФ без каких-либо документов) получили пусть не паспорта граждан РФ, а какие-то карты, которые бы позволили им получать медицинские, социальные гарантии и трудоустроиться. По нашим данным, это несколько десятков тысяч человек", — пояснил Горовой на совещании в Совете Федерации по совершенствованию миграционного законодательства РФ.

Около двух недель назад начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова рассказала журналистам, что подготовленный законопроект направлен на урегулирование правового статуса достаточно большой группы людей, которые находятся вне правового поля. Речь идет о тех, кто приехал в РФ после июля 2002 года. В первую очередь он ориентирован на тех людей без паспорта, у которых нет другой родины и другого гражданства. Под действие документа подпадает и категория лиц без гражданства, которые были осуждены в России и которым после освобождения некуда уезжать.

Планируется, что законопроект вступит в силу в июне 2019 года. Дата окончания общественного обсуждения проекта — 18 июля.

Согласно главе 8.1 закона "О гражданстве Российской Федерации", легализоваться могут только те, кто въехал в Россию более 16 лет назад (до ноября 2002-го) или получал паспорт гражданина России до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.