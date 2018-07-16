МВД предложило сократить срок работы специалистов для получения гражданства

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. МВД РФ предлагает сократить с трех лет до одного года срок обязательной работы в России высококвалифицированных специалистов для получения ими российского гражданства, заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

"В настоящее время действует норма закона, позволяющая квалифицированным специалистам получить гражданство в упрощенном порядке при условии осуществления трудовой деятельности на территории России не менее трех лет. Можно сделать вывод, что данная норма работает плохо, так как за время ее действия всего 24 квалифицированных специалиста получили гражданство РФ. Нами подготовлен проект федерального закона, предусматривающий сокращение этого срока до одного года", — рассказал Горовой на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию миграционного законодательства РФ.

Он добавил, что законопроект также предусматривает пересмотр перечня высококвалифицированных и дефицитных профессий и специальностей каждые три года.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня поручил представить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за рубежа. Позже заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила журналистам, что министерство прорабатывает данный вопрос.

Согласно поручению, срок выполнения — 20 декабря 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Максим Топилин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.