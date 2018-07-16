В Саранске приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Судебные приставы не смогли взыскать с актера Жерара Депардье задолженность по налогам в Саранске, следует из данных, опубликованных на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия.
Указывается, что это произошло из-за того, что у должника нет имущества, на которое можно было бы наложить арест.
При этом сумма, которую Депардье обязан выплатить налоговым службам, в документе не указана.
Жерар Депардье получил российское гражданство 1 января 2013 года. Позже актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске.