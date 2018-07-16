Минфин не смог обжаловать решение по делу о подмене детей в роддоме

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости. Челябинский облсуд оставил в силе решение районного суда, взыскавшего компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу каждой из двух жительниц Челябинска, которые 30 лет назад были перепутаны в роддоме и воспитывались у чужих матерей, сообщила пресс-служба облсуда.

По данным Центрального районного суда Челябинска, 17 апреля суд удовлетворил частично исковые требования Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой, с государства была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей каждой истице.

"Судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Министерства финансов РФ, являющегося ответчиком по гражданскому делу по искам Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой о компенсации морального вреда, причиненного в связи с подменой их в роддоме Челябинска", — говорится в сообщении.

В судебном заседании установлено, что подмена детей в 1987 году в областной акушерско-гинекологической больнице Челябинска негативно отразилась на всей последующей жизни заявительниц, уточняется в сообщении. Так, по вине сотрудников больницы нарушено их личное право на имя и фамилию биологических родителей, на семью и заботу, на неприкосновенность частной жизни, добавляет суд.

Решение вступило в законную силу, поясняется в сообщении.