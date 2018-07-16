Медведев обсудил с вице-премьерами ситуацию в Забайкалье

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Забайкальскому краю и его жителям будет оказана помощь после окончательного подсчета убытков от паводка, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Паводок в Забайкальском крае начался после сильных дождей 8 июля. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. По словам Медведева, ущерб от наводнения уже превысил 1 миллиард рублей, от воды пострадало около 30 населенных пунктов, в зоне паводка оказались более 5 тысяч человек.

"Что касается помощи региону, то это уже будет результат расчета причиненного убытка и касаться будет нескольких аспектов, это и возможная поддержка самих граждан. В случае необходимости, если регион за такой поддержкой обратится", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Безусловно, нужно оценить последствия для транспортной инфраструктуры. Судя по всему, там повреждения значительные, нужно понять, как поступать с теми или иными инженерными сооружениями, что подлежит восстановлению, что не подлежит восстановлению, какие дороги в основном будут эксплуатироваться, в зависимости от того, кому принадлежат эти дороги — все это нужно оценить", — добавил премьер.

Что касается индивидуальных сооружений и частных домов, включая дачи, председатель правительства отметил, что решение этого вопроса должно быть результатом совместной работы администрации края и министерств по чрезвычайным ситуациям и строительства.