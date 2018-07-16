Минздрав планирует доставлять анализы для диагностики рака "Почтой России"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минздрав планирует доставлять анализы пациентов с помощью "Почты России" в сеть референс-центров для постановки онкологических диагнозов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

"Для того чтобы уровень диагностики был высокий, нами создается сеть референс-центров по основным направлениям — морфология, иммуногистохимия, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография и молекулярная генетика", — сказала Скворцова на заседании.

Карта распределения референс-центров по России уже есть, уточнила министр.

Она напомнила, что при наличии подозрений на онкологическое заболевание точный диагноз должен быть поставлен в течение 14 дней. "Этот диагноз должен быть поставлен такими средствами и методами, которые не потребуют потом их повторения на более высоком стационарном уровне", — пояснила Скворцова.

"Отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, — это использование механизмов "Почты России", в том числе всех вариантов экспресс-почты – очень быстрой и безопасной передачи необходимых образцов и тестов в референс-центры", — сказала министр.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни.