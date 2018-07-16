В Госдуме предложили реализовать нацпроект по развитию массового спорта

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Следующим масштабным проектом в России после чемпионата мира по футболу должен стать национальный проект по развитию массового, детско-юношеского спорта и внутреннего туризма, считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Нам предстоит многое сделать для реализации того положительного импульса, который получила Россия благодаря чемпионату в сфере въездного туризма, для максимально эффективного использования наследия чемпионата. Однако, по моему мнению, следующим не менее масштабным проектом должен стать национальный проект, который будет работать на развитие массового, детско-юношеского спорта и внутреннего туризма в России", — сказал Дегтярев журналистам.

"Мы провели лучший чемпионат мира по футболу в истории. Это признали и президент ФИФА Джанни Инфантино, и главы государств, посетившие Россию в ходе чемпионата, и болельщики со всего мира. Но самое главное – мы доказали самим себе, что умеем реализовывать самые амбициозные и масштабные проекты на высочайшем организационном уровне. Мы открыли для себя красоту и гостеприимство нашей провинции. Мы поверили в свою сборную по футболу и убедились, что Россия — настоящая футбольная держава", — подчеркнул депутат.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля, матчи прошли в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.