В Крыму ответили на предложение омбудсмена Украины по морякам судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Предложение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой по обмену моряков российского судна "Норд" на украинских браконьеров, задержанных в Крыму, демонстрирует ее наплевательское отношение на закон, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
"Сам факт того, что предлагает Денисова, показывает ее наплевательское отношение на закон. Я не знаю, какое решение будет принято государственными органами России и Украины, но хотел бы подчеркнуть, что моряки, которые задержаны на Украине, ни в чем не виноваты. Они были задержаны по-бандитски, и это не регулируется ни российскими, ни украинскими, ни международными законами", — сказал РИА Новости Иоффе, который также возглавляет мониторинговую группу по контролю за соблюдением прав крымчан украинским властями.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В МИД РФ ранее заявляли, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного судна "Норд". Глава крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.
Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>