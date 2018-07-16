Матвиенко отметила дисбаланс в оказании медпомощи онкобольным в регионах

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Качество и стоимость оказания медицинской помощи онкобольным могут существенно различаться в разных регионах РФ, что ведет к неравенству в самом главном — праве на жизнь, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании совета по региональному здравоохранению при СФ в понедельник Матвиенко напомнила, что в новом майском указе главой государства поставлена конкретная цель на ближайшие годы – снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек.

"С диагнозом "рак" борются более 3,5 миллионов россиян. Это 2,5% населения страны. Ежегодно по этой причине уходят из жизни около 300 тысяч человек – население целого города. При этом число заболевших ежегодно растет на 600 тысяч человек", — отметила спикер.

По ее мнению, сегодня налицо значительные территориальные диспропорции в оказании онкологической помощи. "Так, если в Ростовской области в течение первого года после установления диагноза умирает 12% пациентов, то в Чукотском автономном округе – почти 40%", — привела пример Матвиенко.

По ее словам, тарифы на оказание отдельных видов онкологической помощи между субъектами РФ могут отличаться в разы. "Понятно, что есть различия в бюджетной обеспеченности регионов, в развитии их инфраструктуры, в кадровой составляющей, в географических особенностях территорий. Но важно понимать, что диспропорции в оказании онкологической помощи ведут к неравенству в самом главном для каждого человека – в праве на жизнь", — подчеркнула сенатор.

По ее мнению, пришло время объединить усилия органов госвласти, ученых, бизнес-сообщества, благотворителей и, конечно, самих граждан, они должны приучиться следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию.

"Несмотря на имеющиеся проблемы, безусловно, есть и точки роста. Стремительно развивается медицинская наука. Появляются новые, передовые направления. В частности, персонифицированная медицина", — уточнила спикер.

Она также отметила, что необходимы условия, в том числе финансовые, чтобы в стране продолжали разрабатываться и внедрялись новейшие методы диагностики и лечения.