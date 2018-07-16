Стали известны самые популярные имена в Москве в 2018 году

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Тройку имен, ставших самыми популярными для новорожденных мальчиков в Москве в 2018 году, вновь возглавило имя Александр, для девочек лидирующим по-прежнему остается имя София, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Самыми популярными именами для мальчиков стали — Александр, Михаил, Максим, Даниил, Артем", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЗАГС в понедельник.

По данным столичного ЗАГС, для новорожденных девочек по-прежнему самым популярным именем в текущем году остается София, в тройку популярных среди москвичей имен также входят Мария и Анна, далее по популярности следует имя Алиса.

В прошлом году в столичном управлении ЗАГС заявили, что имя Александр уже 15 лет подряд остается самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве. Динамика по популярности имен в 2018 году сильно не изменилась: в 2017 году среди распространенных мужских имен также были — Михаил, Артем, Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей. Для девочек лидером в прошлом году также стало имя София. Также москвичи часто называли девочек именами — Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Александра, Елизавета и Дарья.