В ГД внесли проект Яровой о поиске детей с помощью геолокации телефона

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Законопроект, позволяющий использовать геолокацию, переданную с мобильных телефонов, для оперативного поиска без вести пропавших детей, внесен в Государственную Думу, сообщила в понедельник пресс-служба автора инициативы, вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой.

"В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную жизненную ситуацию, поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена необходимость получения судебного решения.

По словам Яровой, согласно статистике 2017 года разыскивалось около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 года — около 2,5 тысяч детей, из которых 805 малолетних. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается только 10% уголовных дел из всего количества розыскных дел.

"Современные технологические решения должны позволять правоохранителям действовать более оперативно. По сути, поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным. Предлагаемые нами меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка. Данные геолокации, полученные в кратчайшие сроки, бесценны, потому что главное, на что направлены усилия оперативников – это установление местонахождения пропавшего ребенка в первые часы", — приводятся в сообщении слова Яровой.

Как отметили в пресс-службе парламентария, законопроект поддержан Минкомсвязи России, МВД России, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Роскомнадзором, фракцией "Единая Россия", а также членами экспертного совета при заместителе председателя Государственной Думы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.