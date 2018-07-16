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Общество

"Ромир": россияне в июне сократили покупки кофе, шоколада и молока

(обновлено: 05:09 16.07.2018)
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CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeКофе. Архивное фотоКофе. Архивное фото
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в июне 2018 года снизился на 4,5% по сравнению с маем, а в годовом выражении уменьшился на 5,8%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"В июне индекс "Кофе с молоком" значительно снизился — на 4,5%, или на 41 процентный пункт, до отметки в 862 процентных пункта. Этот показатель стал не только самым низким с начала года, но и наименьшим, начиная с июля 2015 года. Тогда индекс "Кофе с молоком" упал до 806 процентных пунктов", — говорится в исследовании.

По сравнению с маем россияне сократили потребление всех продуктов, входящих в индекс, кроме воды: ее покупки выросли на 4,3%. Закупки кофе в прошлом месяце снизились на 2,9%, молока — на 4,7%, шоколада — на 6%. "Что касается цены, то вода также показала рост, правда, не очень значительный — на 1%. Все остальное подешевело — кофе на 5,9%, молоко — на 1,1%, шоколад — на 4%", — отмечает "Ромир".

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.

Вода летом, кофе зимой

Покупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Значение индекса "Кофе с молоком" по сравнению с июнем 2017 года уменьшилось на 5,8% — с отметки в 915 процентных пунктов. "На показатель повлияло, в первую очередь, падение продаж шоколада и кофе — на 5,3% и 3,6% соответственно", — поясняется в исследовании.

"Значительно выросло только потребление воды — на 9,9%. Молоко прибавило всего 0,6%. Повлияло на индекс и изменение стоимости продуктов – все составляющие индекса подешевели. Вода — на 7,8%, кофе — на 6,5%, шоколадные плитки — на 6,4%, молоко — на 5,1%", — указывает исследовательский холдинг.

В Москве индекс в июне также снизился по сравнению с маем, однако и не так существенно, как в России — на 1,2%, до 1,02 тысячи процентных пунктов. В прошлом месяце жители столицы снизили покупки молока на 8,4%, шоколада — на 7,8%. При этом закупки кофе и воды повысились более чем на 16%. Стоимость молока по сравнению с маем выросла на 2,2%, вода подешевела на 10,3%, кофе — на 9,3%, шоколад — на 5,3%.

Покупательницы в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Зато снижение московского индекса по сравнению с июнем 2017 года оказалось гораздо существеннее — на 11,1%, с отметки в 1,148 тысячи процентных пунктов. Резкое падение объясняется уменьшением стоимости всех составляющих индекса. Упали и объемы продаж: шоколада — на 16%, кофе — на 10,6%, молока — на 0,2%. По сравнению с прошлым годом, покупать больше стали только воды — и то всего на 1,9%", — добавляет "Ромир".

"Судя по индексу, в июне из необязательных покупок в приоритете у россиян оказалось только вода. Все остальные товары потеряли как в объемах покупок, так и в цене. Падающий интерес к кофе, молоку и шоколаду объясняется, вероятно, сезонным фактором — летом воды пьют больше, в то время как кофе с молоком, так же, как и шоколад, предпочитают в холодное время года", — отмечается в исследовании.

"Однако данные в сравнении с июнем 2017 года говорят об общей тенденции к сокращению покупок товаров, входящих в индекс. Вероятно, домохозяйства продолжают экономить на том, что не является предметом первой необходимости. Неожиданный, на фоне общероссийской тенденции, июньский рост продаж кофе в Москве объясняется, вероятно, тем, что торговые сети именно в столице провели наиболее удачные акции по привлечению покупателей к данному товару", — указывает холдинг.

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