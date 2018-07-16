Новые правила маркировки молочных продуктов вступили в силу

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" вступают в силу 16 июля; благодаря им потребители смогут различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителей молочного жира.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции в ноябре 2017 года. Поправки, разработанные Минсельхозом РФ, ужесточают требования к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняют их классификацию.
ЕЭК в своем сообщении отмечает, что теперь производители молочной продукции будут обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира.
Так, на упаковке или этикетке выделяется информационное поле, куда будет наноситься надпись о том, что продукт содержит растительные масла, причем она должна быть контрастной по отношению к цвету поля. Жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки, впрочем, нет.
Исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов указал, что новая система маркировки предписывает производителям менять лицевую сторону упаковки и наносить на нее черную рамку с надписью "содержит растительные жиры".
"В России при этом есть предубеждения перед растительными жирами, поэтому многие производители, по нашей информации, полностью отказались от выпуска такой продукции. Важно после вступления в силу таких поправок следить за соблюдением новых правил, чтобы недобросовестные производители соблюдали требования к маркировке", — сообщил РИА Новости Белов.
Никаких "творожочков"
В свою очередь информация о технологии производства молочной продукции с заменителем молочного жира должна указываться в виде слов "произведенный (изготовленный) по технологии". Должно указываться и понятие, установленное для этого продукта.
"Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны", "молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога", — указывается в сообщении.
При этом в наименовании товара с заменителем молочного жира слово "продукт" может быть заменено общетехническим термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус. Одновременно вводятся ограничения на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке молочной продукции — они не должны вводить потребителя в заблуждение.
"На этикетках исключаются также слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, "сыроподобный", "сырный", "сыродельный", "сычужный", "сметанка", "творожочек", "сливочки", "маслице", "творожок" и тому подобные", — подчеркивает ЕЭК.
Переходный период
"Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период, допускается в течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем", — добавляется в сообщении ЕЭК.
По оценке заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью. "Полный переход произойдёт ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности; такие как ультрапастеризованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов", — добавила она.
Представитель Роскачества также указала, что уточнение правил маркировки может положительно сказаться на добропорядочных производителях, поскольку спрос на качественные молочные продукты возрастет.
"Мы не говорим об опасности продукции, произведенной с применением растительных жиров — более того, например, за рубежом потребление таких продуктов растет. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе продукта, который он покупает", — добавила Саратцева.