В Сочи после ливня восстановили движение транспорта

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Движение на федеральных автодорогах Сочи, которое было затруднено из-за сильного ливня, осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ФКУ Упрдор "Черноморье".

Ранее сообщалось, что сильный ливень, обрушившийся на Сочи в воскресенье днем, стал причиной подтопления нескольких частных домов, пробок в городе и закрытия фан-зоны.

"Были некоторые локальные затруднения на двух участках, перерыва не было. В настоящее время по данным эксплуатирующих организаций движение на федеральных дорогах Сочи осуществляется в штатном режиме", — сообщили в ФКУ Упрдор "Черноморье".

Фан-зона Сочи, которая днем в воскресенье была закрыта из-за дождя, открылась и работает в обычном режиме.

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