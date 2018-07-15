В Сочи после ливня восстановили движение транспорта

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Движение на федеральных автодорогах Сочи, которое было затруднено из-за сильного ливня, осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ФКУ Упрдор "Черноморье".
"Были некоторые локальные затруднения на двух участках, перерыва не было. В настоящее время по данным эксплуатирующих организаций движение на федеральных дорогах Сочи осуществляется в штатном режиме", — сообщили в ФКУ Упрдор "Черноморье".
Фан-зона Сочи, которая днем в воскресенье была закрыта из-за дождя, открылась и работает в обычном режиме.