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Общество

Дата объявления пенсионных изменений случайно совпала с ЧМ, заявил Силуанов

Сюжет:
Обсуждение изменения пенсионного возраста в России (213)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАнтон Силуанов. Архивное фотоАнтон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАГАДАН, 15 июл — РИА Новости. Дата рассмотрения правительством РФ предстоящих изменений в пенсионном законодательстве случайно совпала с днем открытия чемпионата мира по футболу 14 июня, в этом не было никакого специального умысла, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Пенсионный фонд. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Вы знаете, я тоже в прессе слышу такие утверждения, что это специально было подгадано. Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями по целому пакету изменений, в том числе по налогам, по бюджету, по пенсионной системе, несколько раньше", — сообщил он в эфире программы "Познер".

Правительство РФ рассмотрело и поддержало законопроекты о повышении пенсионного возраста в России 14 июня – в день открытия в Москве чемпионата мира по футболу, который стартовал матчем Россия – Саудовская Аравия. Матч завершился победой российской сборной со счетом 5:0.

По словам Силуанова, совпадения этих событий случайны: власти собирались рассмотреть эти изменения до этого срока, но отдельные моменты в текстах документов приходилось долго "дошлифовывать". На следующий день после поддержки законопроектов правительством – 16 июня они были внесены в Госдуму. "То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение", — заверил Силуанов.

Длительное обсуждение

Переговоры
© Fotolia / maccc
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Вопрос о повышении пенсионного возраста в России поднимался еще десять лет назад, напомнил министр. "И об этом еще говорил мой предшественник, министр финансов Кудрин. Мы тоже в министерстве финансов, да и в правительстве этот вопрос обсуждали еще задолго до принятия окончательного решения", — сказал Силуанов.

"Вы знаете, до президентских выборов экономический блок все равно об этом говорил. Мы немножко, может быть, смотрим дальше наших коллег из социального блока, если говорить о краях правительства", — продолжил министр.

Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в РФ с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Процесс начнется с 2019 года и будет поэтапным: предполагается, что он займет 10 лет для женщин и 5 лет – для мужчин.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Основой для таких предложений, по словам Силуанова, стали прогнозы по демографической ситуации и по уровню пенсий на долгосрочную перспективу. "Мы видим, что без изменений, без донастройки пенсионной системы это будет не тот уровень, на который мы рассчитывали, который является достойным для человека, который проработал всю жизнь и вышел на пенсию", — сказал Силуанов.

Необходимые меры

Сотрудник во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Минфина признал, что без дополнительных разъяснений, на первый взгляд, предложения правительства могут показаться сложными и непопулярными. "Но, мне кажется, просто нужно разъяснять, вообще, для кого это делается и ради чего это делается", — добавил он, отметив, что все эти меры направлены на повышение пенсий до уровня, способного обеспечить достойную жизнь пожилым людям.

Силуанов сообщил, что к концу 2024 года средняя пенсия будет не 14,414 тысячи рублей, как сейчас, а 20 тысяч рублей. "Это значительно более высокие темпы, чем могли бы быть, и чем были в предыдущий год", — пояснил он.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
maks.chuprin.87
Да неужели??!! Какое интересное однако "совпадение-я"... и пенсионная "реформа", и пакет Яровой, и очередной взлёт тарифов за ЖКХ тоже как то под шумок ЧМ незаметно прошмыгнул-ли...(( Он что простых людей за идиотов что ли держит?
15:43
15.07.2018
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Дядя Вадя
Ну да, любимое занятие лапшу на уши вешать и НДС, и бензин, ну просто праздник какой то
15:35
15.07.2018
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