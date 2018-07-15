Силуанов рассказал, на сколько снизятся пенсии без изменения системы

МАГАДАН, 15 июл — РИА Новости. Размер пенсии по старости в РФ снизится по отношению к прежней зарплате пенсионера с нынешних 33% до 20% к 2030 году, если изменения пенсионного законодательства не будут приняты, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы "Познер".

Глава Минфина отметил, что коэффициент замещения (размер пенсии человека по отношению к получаемой им прежней зарплате) в РФ сейчас составляет в среднем 33%, тогда как перед властями стоит задача повысить его до 40%.

"Но если мы ничего не будем делать, то просто количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию. Вот эти 33% – это будет 20% в 2030 году", — заявил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. "Мы говорим о том, что повышение для мужчин возраста на 5 лет будет происходить в течение 10 лет. А для женщин – 16 лет", — уточнил Силуанов.

Изменение пропорций

Правительство уже внесло соответствующие законопроекты в Госдуму, которая планирует рассмотреть их в первом чтении 17 июля, а до этого их должны обсудить региональные парламенты.

"В следующем году наш результат от повышения (пенсионного – ред.) возраста даст больше, чем удвоение пенсии по сравнению с тем, которое было бы, если бы мы ничего не делали", — заявил Силуанов. В частности, по его словам, в 2019 году, если все оставить как есть, средняя добавка к пенсии была бы 447 рублей. "А мы говорим о том, что в следующем году в результате предлагаемых изменений добавка будет тысяча рублей",- подчеркнул он.

"Мы, конечно, предвидели, что часть какая-то наших граждан будет против. Но мы считаем, что те действия, которые мы предлагаем, пойдут на пользу тех пенсионеров, которые сегодня получают пенсии", — сказал Силуанов.

Он напомнил, что "у нас сегодня сложились такие пропорции, когда 1,8 работающий гражданин содержит одного пенсионера". А если систему не менять, то к 2030 году на одного пенсионера будет приходиться только один работник. "Это систему разрывает просто пенсионную", — заявил министр.

Власти обсуждали и другие альтернативные решения, например, повышение налогов, но опасались, что это приведет к уходу бизнеса в тень, поскольку налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в России в виде 30% социальных взносов и так одна из самых высоких в мире, рассказал глава Минфина. А средства от запланированного с 1 января 2019 года повышения НДС с 18% до 20% правительство собирается направить не на пенсии, а на здравоохранение, образование и инфраструктуру.

"Пенсионный фонд (доходов – ред.) от 2% НДС не получит, но пенсионеры будут, я вас уверяю, лучше жить, потому что качество здравоохранения улучшится, качество образования и дорог", — заверил Силуанов.

Активное долголетие

С другой стороны, по его словам, продолжительность активной жизни в России увеличилась за последние десятилетия. "Сейчас 55 и 60 лет (соответственно для женщин и мужчин – ред.) – совершенно другой возраст для человека, нежели 55 и 60 в 1930-е годы", — заявил глава Минфина.

Он отметил, что мужчину сейчас нельзя назвать стариком в 60 лет, а современным женщинам и вовсе должно быть оскорбительно получать пенсию по старости в 55 лет.

Возраст активного долголетия после выхода на пенсию в России, по словам Силуанова, сейчас составляет в среднем 22 года: 26 лет для женщин и 17 лет – для мужчин.

"И я хочу сказать, что когда мы будем повышать (пенсионный возраст – ред.) – ну, если поддержат наши парламентарии эти предложения, а я надеюсь, что это будет так – то период активного долголетия, который в среднем сегодня 22 года, он сохранится после окончания этих всех пенсионных изменений, то есть после 34-го года", — заявил он.

Этому будет способствовать, по его словам, развитие экономики, а также принимаемые меры в области здравоохранения и повышения качества жизни.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.