МАГАДАН, 15 июл — РИА Новости. Правительство РФ планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые останутся без работы незадолго до выхода на пенсию, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы говорим о том, что если человека даже уволили, ну, где-то, значит, в возрасте, за несколько лет до выхода на пенсию, мы будем говорить об увеличении пособия по безработице", — сказал Силуанов в эфире программы "Познер".

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию в РФ с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным, начнется с 2019 года и займет 10 лет для женщин 5 лет – для мужчин. Соответствующие законопроекты уже внесены в Госдуму, которая планирует рассмотреть их в первом чтении 17 июля.

В документах отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом.

Глава Минфина отметил, что правительство сейчас также прорабатывает вопрос о дополнительной поддержке людей, которые находятся в предпенсионном возрасте, на случай, если они будут испытывать проблемы при трудоустройстве.

"У нас сейчас действуют уже такие нормы о том, что в случае, если существует реорганизация предприятия, закрытие предприятия, и человека за два года до выхода на пенсию увольняют, то он имеет право получать в полном объеме пенсию. Эта норма сохранится и дальше", — заявил Силуанов.

Кроме того, по его словам, власти готовят специальные программы для переобучения таких людей. "Государство поможет переобучиться, государство поможет получить новую профессию", — пообещал он.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.