Пляжи в Геленджике открыли для купания

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Все пляжи Геленджика, закрытые после аварии на канализационной станции курорта, открыты для купания, исключение составляет один отрезок в районе улицы Садовой, сообщает пресс-служба администрации курорта.
"В Геленджике все пляжные территории открыты для купания, за исключением одного небольшого отрезка в районе улицы Садовой. В воскресенье были сняты ограничения с очередных пляжных территорий — от улицы Грибоедова до центрального причала. Специалисты отдела Роспотребнадзора в Геленджике получили подтверждение проб морской воды на указанных территориях о соответствии нормативным требованиям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с сегодняшнего дня открыта и пляжная территория санатория "Красная Талка".