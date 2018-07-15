В Ботаническом саду МГУ 17 июля откроют сенсорный огород

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Особый сенсорный огород, растения в котором можно будет не только потрогать, но и попробовать, откроется 17 июля в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

"Сенсорный огород откроют 17 июля в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". В нем будут представлены съедобные растения, которые можно не только потрогать, но еще и попробовать. Эта площадка станет частью сенсорного сада пяти чувств", — говорится в сообщении.

В новом саду можно будет попробовать разнообразные сорта помидоров и перцев, а в следующем году на грядках появятся капуста, тыквы, кабачки, баклажаны и другие съедобные растения.

"Растения в сенсорном саду расположены так, что каждое из них можно потрогать, а еще вдохнуть его аромат. Это важно для незрячих людей, которые через текстуру и запах знакомятся с окружающим миром. На клумбах сада растут базилик, шалфей, розмарин, лаванда, сельдерей, мята, бадан, душица, тимьян, майоран. Они обладают не только лечебными свойствами, но и благотворно влияют на душевное состояние", — добавляется в сообщении.

Как отметил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, основная цель этой площадки — познакомить детей с садоводством, культурой выращивания, а также научить их общению с природой, поскольку далеко не все знают, как именно растут овощи, фрукты и пряные травы, потому что видят их исключительно в сорванном и приготовленном виде