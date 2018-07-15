В Якутии организовали наблюдение за страдающими от дыма лесных пожаров

ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости. Якутяне жалуются на ухудшение здоровья из-за дыма и смога от лесных пожаров, проводятся обходы людей с хроническими заболеваниями и инструктаж населения, отчитались специалисты минздрава республики на совещании комиссии по ЧС, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На заседании КЧС в Якутске обсудили прохождение пожароопасного сезона. В минздраве Якутии отметили, что медицинские работники организуют подворовые обходы больных, находящихся на диспансерном учете с заболеваниями органов дыхания и патологиями сердечно-сосудистой системы. Во всех медучреждениях организована бесплатная выдача медицинских масок, проводятся инструктажи по шитью ватно-марлевых повязок, раздаются памятки по защите организма от дыма лесных пожаров.

"По данным минздрава Якутии, зарегистрировано 43 обращения с жалобами на ухудшение здоровья из-за дыма и смога от лесных пожаров, в том числе 39 — в городе Якутске и 4 — в Намском районе. В остальных районах, где действуют лесные пожары, обращений в медицинские учреждения не зафиксировано", — добавили в пресс-службе.

Как заявили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведенном первым вице-премьером правительства республики Алексеем Колодезниковым, высокий четвертый класс пожароопасности леса сохраняется на территории Якутии в Намском, Горном, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Кобяйском, Усть-Майском, Томпонском, Алданском и Момском районах, а также в окрестностях города Якутска.