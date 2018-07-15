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Общество

Малахов рассказал о свадьбе Сердюкова и Васильевой

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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАнатолий Сердюков. Архивное фотоАнатолий Сердюков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова.

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"Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!" — написал Малахов в своей авторской колонке на сайте StarHit.

Журналист признался, что переживает за их брак: после интервью с Васильевой он оставил у нее дома свой галстук. "Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится", — добавил Малахов.

В инстаграме телеведущего, где он выкладывает фото почти каждый день, никаких подтверждений этой информации нет.

Дело "Оборонсервиса"

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Уголовное дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого стала экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, возбудили в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в министерстве, оно стоило должности его главе — Анатолию Сердюкову.

По версии следствия, Васильева, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие ОАО "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

Похищенными активами Васильева лично распоряжалась через полностью подконтрольные ей фирмы. Кроме того, Васильева получала миллионы рублей наличными от доверенных лиц, отвечавших за легализацию похищенных денежных средств. Общий ущерб от ее преступных действий превысил 3 миллиарда рублей. Все действия с недвижимостью осуществлялись в составе организованной группы.

Васильеву приговорили к пяти годам колонии общего режима, но вскоре после ее прибытия в колонию освободили условно-досрочно. При этом суд засчитал в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее московской квартире в Молочном переулке.

Сама экс-чиновница не признала вину ни по одному эпизоду. Ущерб от преступных действий Васильевой и ее сообщников, по подсчетам следствия, превысил три миллиарда рублей.

Отставка Сердюкова с поста министра обороны

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Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 год. Он был отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным на фоне расследования махинаций в ОАО "Оборонсервис". В 2013 году против Сердюкова возбудили уголовное дело о халатности, своей вины он не признал, через год он был амнистирован по нереабилитирующим обстоятельствам.

В июле 2017 года Сердюков возглавил совет директоров авиастроительной компании "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России"). Ранее Сердюков был переизбран в совет директоров "Вертолетов России" и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В июне 2016 года Сердюков также стал членом бюро Союза машиностроителей России.

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