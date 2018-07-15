Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении металлургам с их профессиональным праздником выразил уверенность, что в России будет расти число металлургических производств с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом.

"Уверен, число таких современных производств, где выпускаются товары с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом, обязательно будет расти", — сказал Путин. Поздравление было показано на телеканале "Россия 24".

При этом глава государства подчеркнул, что в центре внимания должно оставаться улучшение условий труда на предприятиях, повышение доходов работников отрасли и совершенствование их квалификации.