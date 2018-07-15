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Общество

"Хочу здесь жить!" Почему иностранные болельщики остаются в России

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© Фото из личного архива Джастина УоллейДжастин Уоллей гуляет в Казани по набережнойДжастин Уоллей гуляет в Казани по набережной
© Фото из личного архива Джастина Уоллей

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Александр Чернышев. На чемпионат мира по футболу съехались болельщики со всего света. Некоторым так понравилось в России, что они решили задержаться — найти работу или пойти учиться. Гости мундиаля рассказали РИА Новости о своих далекоидущих планах.

Из Великобритании в Казань
Мексиканец в плацкартном вагоне
© РИА Новости / Александр Чернышев
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"Это моя пятая поездка в Россию. Я не раз сопровождал английскую сборную, но этим летом просто хотел отдохнуть после изнурительной работы на соревнованиях по футболу, ведь я — главный тренер "Матабелеленда" из Зимбабве", — рассказывает англичанин Джастин Уоллей.

Казань превзошла все его ожидания — высокий уровень жизни, смесь русской и татарской культур, архитектура и, конечно, кухня. Особенно он отмечает выпечку и десерты — чак-чак, например.

Своими впечатлениями Джастин каждый день делился в твиттере: бесплатный поезд Москва — Казань показался ему "более комфортабельным, чем большинство трехзвездочных отелей Европы", а виды кремля на фоне заката — "почти нереальными". В итоге он, то ли шутя, то ли всерьез, спросил подписчиков: "Есть ли хоть какая-то возможность остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в городском Министерстве туризма?" И ему ответили.

В госкомитете по туризму Республики Татарстан к вопросу англичанина отнеслись со всей серьезностью, пригласив встретиться с главой ведомства Сергеем Ивановым — поговорить о карьерных перспективах.

"Он вполне может работать в Казани в сфере туризма, правда, пока не в госкомитете — для этого нужно быть как минимум гражданином России", — объясняет руководитель пресс-службы Оксана Аганина. Для Джастина все же нашлась почетная волонтерская миссия — он согласился стать послом туризма Татарстана в мире.

 

После столь теплого приема англичанин действительно подумывает пожить в России: "Я собираюсь писать книгу о своей африканской команде — нужно подходящее место. Думаю, русская зима к этому располагает".

© Фото из личного архива Джастина УоллейДжастин Уоллей на стадионе "Казань Арена"
© Фото из личного архива Джастина Уоллей
Джастин Уоллей на стадионе "Казань Арена"

С визой ему пообещал помочь "мистер Иванов". Если задуманное осуществится, Джастин выучит русский язык, который очень любит. "Сейчас говорю на базовом уровне — все-таки пять лет встречался с русской девушкой", — признается он.

Вообще-то Джастин намеревался пробыть в России до 4 июля, но успехи сборной Англии заставили его задержаться подольше. "За время, проведенное здесь, я успел побывать в десятках баров, пожить в хостелах, у друзей и даже на вокзалах, познакомиться с интересными людьми", — описывает свои приключения Джастин.

Из Перу в Екатеринбург

Желающие остаться нашлись не только в центральной части России, но и на Урале. "У нас с другом Реммингтоном был совсем другой план: мы собирались поболеть в Екатеринбурге за сборную Перу в игре против Франции, отправиться вслед за командой в Сочи, несколько дней погулять по Ростову и Москве, посмотреть четвертьфинал в Нижнем Новгороде — уже даже купили билеты и оплатили гостиницу", — рассказывает перуанец Джованни Фалькон.

© Фото из личного архива Джованни ФальконаДжованни Фалькон на стадионе Фишт в Сочи перед матчем Австралия-Перу
© Фото из личного архива Джованни Фалькона
Джованни Фалькон на стадионе Фишт в Сочи перед матчем Австралия-Перу

Однако все вышло иначе. На глаза попалось объявление о том, что в Екатеринбурге фанатам бесплатно сдается комната. Связались с хозяином — все подтвердилось. "Владимир, у которого мы поселились, оказался отличным парнем. Да и в городе чувствовали себя как дома: удобная транспортная развязка, много кафе с хорошей кухней, приветливые люди. Через неделю мы отправились на матч в Сочи, а потом все-таки вернулись в Екатеринбург, чтобы провести побольше времени с нашим русским другом", — продолжает Джованни.

Болельщицы сборной Ирана перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Ирана и Испании
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сам Владимир Хакимов, когда провожал гостей, не ожидал, что скоро увидит их снова: "Они просто прислали мне фотографию билетов на самолет в Екатеринбург — для меня это был сюрприз. Я, конечно, обрадовался, ведь мы отлично проводили время: ходили в зоопарк, где перуанцев привел в восторг белый медведь. В парикмахерскую заглянули — по случаю приезда ДжоВаня, как я его называю, сбрил длинную бороду".

Денег за жилье с них екатеринбуржец не брал принципиально — хотел обрести друзей, а не заработать. Да и обязанности распределяли честно: Ремингтон мыл посуду, ДжоВаня — места общего пользования, хозяин — остальные комнаты. Готовили по очереди: Владимир удивлял гостей русской кухней, они его — перуанской. "Правда, закусывать водку селедкой наотрез отказались — не поверили, что это не сырая рыба", — смеется Владимир.

© Фото из личного архива Джованни ФальконаДжованни, Ремингтон и Владимир (слева направо)
© Фото из личного архива Джованни Фалькона
Джованни, Ремингтон и Владимир (слева направо)

В конце концов Джованни решил найти в Екатеринбурге работу и остаться жить. В родной Лиме он электроинженер. На российской бирже труда ему подобрали предложения, но предупредили, что нужна специальная виза и разрешение на работу. "Я понимаю, что без русского языка будет тяжело, — готов учить. В Перу меня ничего не держит — еще до поездки я расстался с девушкой. Мама сама проделала похожий путь в мои годы: переехала с гор на побережье Перу, выучила испанский", — уверяет Джованни.

Побаивается он только русской зимы — пока гостил в России, много слышал о суровом климате Урала. "Зато наконец-то опробую сноубординг. Говорят, неподалеку от города много хороших горнолыжных трасс", — добавляет перуанец. Сейчас для него главное — оформить все необходимые бумаги.

Из Марокко в Калининград

Некоторые иностранцы, задержавшиеся после чемпионата в России, намерены получить здесь высшее образование. Такие планы, например, у марокканца Рашида Хамиди Алдуй. Вместе с другом Радуаном Асдуи он приехал в Калининград, чтобы поддержать национальную сборную на матче Испания — Марокко, который проходил здесь 25 июня. Город произвел на них сильное впечатление: "Незнакомцы, даже не зная английского, старались нам всячески помочь, подвозили, угощали и всегда улыбались".

© Фото предоставлено пресс-службой БФУ им. И. КантаРашид Хамиди Алдуй и Радуан Асдуи подали документы в БФУ им. И. Канта
© Фото предоставлено пресс-службой БФУ им. И. Канта
Рашид Хамиди Алдуй и Радуан Асдуи подали документы в БФУ им. И. Канта

"О том, чтобы подать документы в БФУ имени Канта, мы задумались еще в мае — связались с приемной комиссией и узнали, что для этого нужно. Приехав и пообщавшись с калининградцами, окончательно поняли, что хотим здесь учиться: нам очень понравились люди, архитектура и климат", — рассказал марокканец пресс-службе университета.

Болельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии на железнодорожном вокзале в Волгограде
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Его друг Радуан добавил, что надеется на помощь калининградских друзей, пока учит русский, но пообещал не остаться в долгу. Пока марокканцы вернулись домой, чтобы уладить вопросы с учебной визой. С университетом поддерживают связь по электронной почте.

Как пояснила заместитель проректора по социальным коммуникациям Юлия Шкуркина, абитуриенты подали документы на подготовительное отделение. Там они будут изучать русский язык, физику и математику с октября по июль, чтобы на следующий год поступить на факультет прикладной математики и информационных технологий. Кстати, в университете на специальности "лечебное дело" уже учатся четверо их сограждан.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Владимир Владимирович Ельцин
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15.07.2018
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