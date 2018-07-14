В Москве отменили показы фильма Лозницы "Донбасс"

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Показы фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы в московском музее современного искусства "Гараж" 14 и 15 июля отменены по техническим причинам, сообщили РИА Новости в музее.

"Показы отменены по техническим причинам. Будет перенос показов, дату сообщим дополнительно", — сообщили в музее.

Премьера картины состоялась на Каннском фестивале в параллельной программе "Особый взгляд", где "Донбасс" получил приз за лучшую режиссерскую работу — за "пронзительный взгляд на войну на его родине Украине".

Фильм совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии основан на документальных материалах.