МЧС предупредило о возможном сходе селей из-за ливней в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Крымское МЧС предупредило о возможности схода селей и подъема уровня рек из-за обильных осадков на полуострове в субботу и воскресенье.

Обильные осадки — ливни с грозами — идут в субботу в прибрежных и центральных районах полуострова, по данным синоптиков, в воскресенье также ожидаются ливни, грозы, град, шквал. Объявлено штормовое предупреждение.

"Во второй половине суток 14 июля и в первой половине суток 15 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1 метра без достижения опасных отметок. В селевом районе возможно формирование и сход селей", — сообщили в МЧС.

Под селевыми районами в Крыму подразумеваются прибрежные районы юго-восточного Крыма (район Судака, Феодосии, большой Алушты).

В августе 2017 года обильные осадки в районе Судака, Феодосии и Коктебеля вызвали сход селей. Селевой поток с грязью затопил в районе Судака домовладения, автотранспорт, коммуникации в поселке Краснокаменка (Кизил-Таш), стихия повредила виноградники под Судаком.

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