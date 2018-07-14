Вестибюль станции метро "Орехово" будут закрывать по вечерам для ремонта

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Южный вестибюль станции метро "Орехово" будет закрываться для ремонта в вечернее время, сообщает ГУП "Московский метрополитен".

"Южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии (выход к Шипиловскому проезду) будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне ежедневно с 22:00 до открытия метрополитена на следующий день до 1 августа 2018 года. Выйти в город и зайти на станцию в указанное время можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к ул. Баженова)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа южного вестибюля станции "Орехово" в обычном режиме возобновится 2 августа с открытием станции.