В ГД внесли проект об административной ответственности для визовых центров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Законопроект по установлению административной ответственности для визовых центров за осуществление деятельности без аккредитации внесен в Госдуму в субботу, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях членами Совета Федерации Константином Косачевым и Олегом Морозовым.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)" направлен на установление административной ответственности визовых центров за осуществление деятельности без аккредитации", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что установление административной ответственности для визовых центров обусловлено возможной обязательной аккредитацией визовых центров, соответственно и осуществление подобной деятельности без аккредитации должно повлечь административную ответственность.

"В связи с этим в случае принятия Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" должна быть предусмотрена административная ответственность за несоблюдение установленных требований, что предполагает принятие федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)", — говорится в документе.