В Кемерово начали демонтаж внешних элементов на здании ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 14 июл — РИА Новости. Рабочие и спасатели в субботу днём приступили к первому этапу демонтажных работ в комплексе зданий сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, начав с разбора внешних элементов и подготовки площадки к заходу тяжелой техники, передаёт корреспондент РИА Новости.
К зданию, территория которого по-прежнему огорожена бетонным забором, прибыли рабочие и специалисты Кемеровской службы спасения. Сейчас они ведут подготовительные работы: снимают с внешних стен торгового центра оставшиеся вывески, разбирают внешние элементы, включая рекламный экран с бегущей строкой, обследуют вентиляцию и другое оборудование для последующего демонтажа. Как пояснили РИА Новости в мэрии города, им предстоит большой объём предварительных работ, в том числе вывоз строительного мусора и подготовку территории для "большой" техники.
Как ранее сообщила областная администрация, к 19 июля в Кемерово должна прибыть специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, а потом железобетонные конструкции. По предварительным оценкам, каждый этап демонтажа займёт более месяца.
На месте ТЦ, согласно результатам опроса пострадавших, родственников погибших и местных жителей, будет разбит памятный сквер. Два варианта его проекта уже подготовлено, третий находится в разработке. Одним из элементов сквера станет памятный арт-объект — кованное из металла вишневое дерево, которое изготовили кузнецы с Урала.
Цивилев ранее сообщил журналистам, что до 1 сентября планируется благоустроить территорию рядом с ТЦ, где с первых дней трагедии стихийно возник народный мемориал со свечами, цветами и игрушками, которые позже рассортировали, привели в порядок и направили в детские дома, больницы, нуждающимся семьям.