Врио главы Приморья Тарасенко поддержал изменения пенсионного возраста

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что поддерживает пенсионную реформу и жителям региона не стоит волноваться из-за нее.

"Сегодня не поддержать реформу – это убийство дальнейшего развития… У нас 1,7 миллиона человек в крае, из них 600 тысяч человек – пенсионеры… Платежеспособность населения увеличится. Ну и самое главное – у нас много людей, которые живут в условиях Севера, где льгота сохранена. Поэтому нашему краю особо волноваться не надо. С другой стороны, мы отдаем наконец-таки дань уважения нашим отцам, родителям… Мы можем потерпеть, подождать", — сказал Тарасенко в ходе первого заседания его предвыборного штаба.

Он рассказал, что был в Санкт-Петербурге на судоремонтном заводе, где коллектив обсуждал эту тему.

"Сегодня питерцы – рабочий класс. Там сегодня 50% — пенсионеры и 50% — молодежь. И парень говорил, что его родители-пенсионеры получают по 7-12 тысяч, и он помогает им… Это поколение столько выдержало, столько прошло. Он сказал: "Неужели я буду возмущаться, что (надо) подольше поработать, а им бы давали нормальную пенсию?". После этого народ весь поддержал и голосовал за", — сказал Тарасенко.

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили врио губернатора края Андрей Тарасенко от ЕР, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.