МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор выдвинул новые требования к маркировке продукции: название продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", сообщается на сайте ведомства.

Ведомство отмечает, что изменения в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" вступают в силу 15 июля 2018 года.

"Наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, теперь должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира". Кроме того, на потребительской упаковке указывается информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел в виде следующей формулировке: "Содержит растительные масла", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.

За несоблюдение требований будет наложен штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — до одного миллиона рублей.