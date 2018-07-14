МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает размещать в магазинах молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира отдельно от молочной продукции, которая таких заменителей не содержит, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.
Министерство отмечает, что в составе отдельных продуктов молочный жир может и вовсе отсутствовать. "Это не означает, что данная продукция опасна для здоровья и не может употребляться в пищу, однако, у потребителя должна быть возможность легко отличать такие виды молочной продукции", — подчеркивает Минпромторг.
Поэтому министерство предлагает установить требование к раздельному размещению видов молочной продукции в торговом зале или ином месте продажи в зависимости от их компонентного состава.
"Предлагаемое изменение позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, создаст удобство для их ориентирования в ассортименте, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает. Кроме того, указанное изменение будет способствовать развитию конкуренции", — добавляет Минпромторг.
В случае принятия постановление может вступить в силу с 1 января 2019 года.