В магазинах могут появиться полки для продуктов с растительными жирами

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает размещать в магазинах молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира отдельно от молочной продукции, которая таких заменителей не содержит, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Проект документа, который подготовлен Минпромторгом, вносит изменения в правила продажи отдельных видов товаров. "В настоящее время наряду с традиционными молочными продуктами на полках в магазинах можно встретить схожие с ними молокосодержащие и иные пищевые продукты, произведенные с замещением молочного жира", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Министерство отмечает, что в составе отдельных продуктов молочный жир может и вовсе отсутствовать. "Это не означает, что данная продукция опасна для здоровья и не может употребляться в пищу, однако, у потребителя должна быть возможность легко отличать такие виды молочной продукции", — подчеркивает Минпромторг.

Поэтому министерство предлагает установить требование к раздельному размещению видов молочной продукции в торговом зале или ином месте продажи в зависимости от их компонентного состава.

"Молочные и молочные составные продукты – продукты, произведенные без использования немолочного жира (например, йогурты с фруктовым наполнением), должны будут размещаться отдельно от молокосодержащих и иных продуктов, произведенных с замещением молочного жира", — говорится в пояснительной записке.

"Предлагаемое изменение позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, создаст удобство для их ориентирования в ассортименте, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает. Кроме того, указанное изменение будет способствовать развитию конкуренции", — добавляет Минпромторг.

В случае принятия постановление может вступить в силу с 1 января 2019 года.