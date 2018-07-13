Минпросвещения и "Юнармия" защитили уволенную за комментарий учительницу

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство просвещения РФ и всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" встали на защиту мурманской учительницы Светланы Корнауховой, которую уволили за комментарий в соцсети.

Местное издание "Северпост" в четверг сообщило, что учителя истории мурманской гимназии №3 Светлану Корнаухову решили уволить якобы из-за комментария в сети "ВКонтакте". Об этом в соцсети рассказала Арина Антохина, которую издание называет бывшей ученицей Корнауховой. Со слов Антохиной, учитель прокомментировала фотографию юнармейцев, получающих награду за патриотическую работу, и посетовала, что "заслуги обычных школьников, которые этим занимаются из года в год, администрация никогда не отмечала", говорится в сообщении "Северпоста".

"Мы в "Юнармии" с удивлением и возмущением узнали об этой истории. Мы учим наших ребят, что нужно действовать честно, всегда защищать правое дело. Дело учителя истории, завуча мурманской гимназии №3 Светланы Борисовны Корноуховой, безо всякого сомнения, правое… "Юнармия" возмущена тем, что мурманских школьников лишают наставничества заслуженного педагога под каким-то надуманным предлогом. Мы выражаем всецелую поддержку Светлане Борисовне, хотим предложить ей совместную работу по патриотическому воспитанию молодёжи региона в том числе", — цитируют в Instagram "Юнармии" начальника движения Дмитрия Труненкова.

В свою очередь министерство просвещения поддержало позицию "Юнармии" по этому вопросу.

"Минпросвещения РФ разделяет позицию "Юнармии" и выступает за объективное оценивание работы педагогов, неизменное уважение к их труду и опыту. Надеемся, что ситуация будет разрешена, и никаких преград к продолжению педагогической деятельности Светланы Борисовны создано не будет", — сообщает пресс-служба министерства просвещения.