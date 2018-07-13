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Общество

Эксперт назвал введение новых статей за врачебные ошибки лишней мерой

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Главное за 13 июля 2018 года (10)
(обновлено: 20:46 13.07.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВрач со шприцом. Архивное фотоВрач со шприцом. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Действующий уголовный кодекс содержит достаточно норм для квалификации преступных действий медиков и фармацевтов, их надо грамотно применять, а внесение новых статей только запутает всех, считает управляющий партнер адвокатского бюро "АВЕКС ЮСТ" Игорь Бушманов.

Медсестра набирает лекарство в шприц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СК предложил усовершенствовать систему квалификации врачебных ошибок
Как сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко, Следственный комитет России и представители Национальной медицинской палаты предлагают ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Так, предлагается введение новых статей в УК РФ: Статья 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)"; статья 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи"; изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ: "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".

"В настоящее время в обществе, а особенно в системе СК РФ, после последних резонансных дел в отношении медицинских работников остро стоит вопрос о правильности квалификации действий специалистов, присягнувших Гиппократу", — сказал Бушманов РИА Новости.

По его мнению, разделение действующих составов преступлений, введение новых размытых юридических понятий ни к чему позитивному еще не приводило.

"В действующих уголовном и процессуальном кодексах достаточно норм, по которым можно квалифицировать те или иные виновные действия сотрудников медицинских учреждений или фармацевтических компаний. А их грамотное использование зависит от профессионализма и знания законов специалистами, производящими следственные действия", — отметил адвокат.

Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Глава СК поручил создать группу по расследованию "преступных" ошибок врачей
Он считает попытки конкретизировать различные статьи УК и УПК под определенную отрасль экономики или сферу человеческой деятельности порочной практикой. "В результате наше законодательство начнет изобиловать излишней, на взгляд любого профессионала, отраслевой "спецификой". Все это вносит хаос и неразбериху в отраслевое законодательство, а также может создать широкое поле для провокаций со стороны правоохранительных органов", — пояснил Бушманов.

Он напомнил, что в гражданском законодательстве за счет различного рода конкретизаций правоприменители уже получили массу юридических коллизий.

"Статья в одном законе начала противоречить статье в другом. Разобраться в этих перипетиях зачастую не в силах даже представителям профессионального юридического сообщества, в том числе и судьям. Аналогичные правки УК могут также привести к излишними проблемам, как для силовиков, так и для потребителей их навязанных услуг", — отметил адвокат.

Врачи изучают снимок. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
Дело Мисюриной и не только. Кто ответит за врачебные ошибки
По его мнению, те же изменения в статью 235 УК РФ "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности", которые предлагается принять в новой редакции, вполне укладываются в действующие статьи о совершении незаконной предпринимательской деятельности. Если взаимоотношения между медиками и пациентами в современных реалиях требуют более четкого правового регулирования, этот вопрос нуждается в комплексном подходе, и его не удастся закрыть внесением формальных изменений в УК, считает адвокат.

"Да и вряд ли такие меры будут способствовать усилению защиты прав российских пациентов и потерпевших потребителей медицинских услуг. Поэтому новое в законе – не всегда лучше проверенного практикой старого", — отметил Бушманов.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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spaacdc
Этого эксперта к этим "врачам".
По другому писать будет.
19:24
13.07.2018
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