Эксперт назвал введение новых статей за врачебные ошибки лишней мерой

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Действующий уголовный кодекс содержит достаточно норм для квалификации преступных действий медиков и фармацевтов, их надо грамотно применять, а внесение новых статей только запутает всех, считает управляющий партнер адвокатского бюро "АВЕКС ЮСТ" Игорь Бушманов.

Как сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко, Следственный комитет России и представители Национальной медицинской палаты предлагают ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Так, предлагается введение новых статей в УК РФ: Статья 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)"; статья 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи"; изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ: "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".

"В настоящее время в обществе, а особенно в системе СК РФ, после последних резонансных дел в отношении медицинских работников остро стоит вопрос о правильности квалификации действий специалистов, присягнувших Гиппократу", — сказал Бушманов РИА Новости.

По его мнению, разделение действующих составов преступлений, введение новых размытых юридических понятий ни к чему позитивному еще не приводило.

"В действующих уголовном и процессуальном кодексах достаточно норм, по которым можно квалифицировать те или иные виновные действия сотрудников медицинских учреждений или фармацевтических компаний. А их грамотное использование зависит от профессионализма и знания законов специалистами, производящими следственные действия", — отметил адвокат.

Он считает попытки конкретизировать различные статьи УК и УПК под определенную отрасль экономики или сферу человеческой деятельности порочной практикой. "В результате наше законодательство начнет изобиловать излишней, на взгляд любого профессионала, отраслевой "спецификой". Все это вносит хаос и неразбериху в отраслевое законодательство, а также может создать широкое поле для провокаций со стороны правоохранительных органов", — пояснил Бушманов.

Он напомнил, что в гражданском законодательстве за счет различного рода конкретизаций правоприменители уже получили массу юридических коллизий.

"Статья в одном законе начала противоречить статье в другом. Разобраться в этих перипетиях зачастую не в силах даже представителям профессионального юридического сообщества, в том числе и судьям. Аналогичные правки УК могут также привести к излишними проблемам, как для силовиков, так и для потребителей их навязанных услуг", — отметил адвокат.

По его мнению, те же изменения в статью 235 УК РФ "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности", которые предлагается принять в новой редакции, вполне укладываются в действующие статьи о совершении незаконной предпринимательской деятельности. Если взаимоотношения между медиками и пациентами в современных реалиях требуют более четкого правового регулирования, этот вопрос нуждается в комплексном подходе, и его не удастся закрыть внесением формальных изменений в УК, считает адвокат.

"Да и вряд ли такие меры будут способствовать усилению защиты прав российских пациентов и потерпевших потребителей медицинских услуг. Поэтому новое в законе – не всегда лучше проверенного практикой старого", — отметил Бушманов.