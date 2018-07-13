Эксперт назвал введение новых статей за врачебные ошибки лишней мерой

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Действующий уголовный кодекс содержит достаточно норм для квалификации преступных действий медиков и фармацевтов, их надо грамотно применять, а внесение новых статей только запутает всех, считает управляющий партнер адвокатского бюро "АВЕКС ЮСТ" Игорь Бушманов.
"В настоящее время в обществе, а особенно в системе СК РФ, после последних резонансных дел в отношении медицинских работников остро стоит вопрос о правильности квалификации действий специалистов, присягнувших Гиппократу", — сказал Бушманов РИА Новости.
По его мнению, разделение действующих составов преступлений, введение новых размытых юридических понятий ни к чему позитивному еще не приводило.
"В действующих уголовном и процессуальном кодексах достаточно норм, по которым можно квалифицировать те или иные виновные действия сотрудников медицинских учреждений или фармацевтических компаний. А их грамотное использование зависит от профессионализма и знания законов специалистами, производящими следственные действия", — отметил адвокат.
Он напомнил, что в гражданском законодательстве за счет различного рода конкретизаций правоприменители уже получили массу юридических коллизий.
"Статья в одном законе начала противоречить статье в другом. Разобраться в этих перипетиях зачастую не в силах даже представителям профессионального юридического сообщества, в том числе и судьям. Аналогичные правки УК могут также привести к излишними проблемам, как для силовиков, так и для потребителей их навязанных услуг", — отметил адвокат.
"Да и вряд ли такие меры будут способствовать усилению защиты прав российских пациентов и потерпевших потребителей медицинских услуг. Поэтому новое в законе – не всегда лучше проверенного практикой старого", — отметил Бушманов.