Власти Москвы заявили о снижении вновь выявленных случаев заболевания ВИЧ

Современные исследования показывают точный результат уже через несколько недель после попадания вируса в организм

Современные исследования показывают точный результат уже через несколько недель после попадания вируса в организм

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Число вновь выявленных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией среди москвичей снижается, по данным последних двух лет снижение составило 3,8%, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.

Ранее министерство здравоохранения РФ опубликовало статистический сборник, согласно которому в Москве за 2017 год зарегистрировано на 20,4% больше случаев (2,9 тысячи) инфицирования вирусом иммунодефицита человека, чем в 2016 году (2,4 тысячи случаев). В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ сообщили, что увеличение числа пациентов с ВИЧ связано с включением в форму федерального статистического наблюдения за 2017 год сведений о числе пациентов из других ведомств, в том числе из учреждений ФСИН.

"Используя данные последних двух лет, можно констатировать, что количество вновь выявленных случаев заболевания среди жителей города снижается. В 2016 году в Москве при проведении исследований на ВИЧ зарегистрировано 3289 новых случаев ВИЧ-инфекции среди москвичей, в 2017 – 3164, то есть снижение составляет 3,8%. Данная статистика отражает не только уверенно контролируемую эпидемическую ситуацию в столице, но и демонстрируют эффективность мероприятий по привлечению ВИЧ-инфицированных к диспансерному учету и лечебным мероприятиям", — рассказал Мазус РИА Новости в пятницу.

Он отметил, что в настоящее время около 80% лиц, получающих в Москве антиретровирусную терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, что является одним из лучших показателей. Вместе с тем, по его словам, за последние два года в Москве на 1,7% выросло количество пациентов, самостоятельно вставших на учет в Московский городской центр СПИД.

"Теперь эти пациенты находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую антиретровирусную терапию. Число лиц, которые встали на диспансерный учет и которым был установлен клинический диагноз "ВИЧ-инфекция", составило в 2016-2017 годах 2409 и 2449 человек соответственно, рост – 1,7%", — добавил собеседник агентства.

Также он отметил, что число прошедших в столичных медицинских организациях обследование на ВИЧ-инфекцию ежегодно растет. Так, в 2016 году обследование прошли 4,6 миллиона человек, в 2017 году – 5,1 миллиона.

"Москва сохраняет лидерство по сравнению с другими регионами страны в области предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку с предельно низким для современного глобального здравоохранения показателем — менее 1%, что в два раза ниже среднероссийского показателя", — подчеркнул врач.