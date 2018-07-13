В Уральском институте кардиологии создали уникальный "коронарный паспорт"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уральский институт кардиологии создал не имеющий аналогов в мире коронарный паспорт — электронный медицинский документ, который отражает состояние сердечной деятельности, позволяет оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и предупредить развитие инфаркта, сообщил РИА Новости главный разработчик проекта, директор института и главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский.

"Коронарный паспорт — это динамическое наблюдение за состоянием сосудов сердца на протяжении жизни. Так же как в гражданском паспорте с годами меняется наша фотография, с годами изменяется и состояние наших коронарных сосудов, их проходимость. Эти изменения и улавливает наша технология", — рассказал Габинский.

Проект, который осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства, поддержало правительство Свердловской области, выделившее в 2018 году на проект около 50 миллионов рублей в рамках региональной программы "Здоровье уральцев", что позволило выдать жителям региона уже 3,3 тысячи коронарных паспортов.

"Коронарный паспорт содержит информацию, полученную в ходе диспансеризации. Реализация проекта в Свердловской области полностью укладывается в логику наших планов, направленных на здоровьесбережение и совершенствование методов оказания медицинской помощи. Ведь вся работа, проводимая в регионе, имеет конечной целью повышение качества жизни уральцев, обеспечение их комфорта и благополучия", — прокомментировал РИА Новости губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что массовое введение таких паспортов позволит усовершенствовать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, выявлять такие болезни на ранней стадии, а, значит, сохранять здоровье людей.

"Многие люди даже не знают о том, что у них могут быть сердечно-сосудистые проблемы. В ходе пилотного проекта мы обследовали 3,3 тысячи человек, и у 57% из них выявили кардиологические проблемы, причём они ни разу не обращались за медицинской помощью по этому поводу. Около 18% обследованных находились в том состоянии, когда их нужно было госпитализировать и корректировать работу сосудов", — добавил Габинский.

Главный кардиолог области пояснил, что коронарный паспорт представляет собой пластиковую карточку, включающую флеш-карту с соответствующими данными для того, чтобы в случае ЧП человеку в любой стране мира смогли оказать оперативную медпомощь, используя информацию о его коронарном состоянии. Также паспорт включает своеобразный "светофор здоровья", где каждый цвет символизирует коронарный статус. Зеленый цвет означает отсутствие опасности, жёлтый — среднюю угрозу, и красный — серьёзную угрозу, требующую срочной госпитализации.

"Над этой прорывной цифровой технологией медики, учёные и программисты Уральского института кардиологии работали шесть с половиной лет. Технология запатентована как в России, так и в США. Эта уникальная технология должна распространиться на всю страну, так как она даёт возможность проводить персонифицированную профилактику, и пока этой инновационной технологии нет ни у кого в мире", — сказал Габинский.

По его словам, пациент сможет получить такой паспорт всего за несколько часов, после чего ему будет подобрана индивидуальная программа лечения. Кроме того, индивидуальная программа определит точную дату, когда пациенту необходимо будет вновь прийти на приём к врачу. Если цвет на "светофоре" зелёный — прийти на консультацию нужно через пять лет. В случае, если у пациента возникнут жалобы, он сможет получить консультацию врача по интернету.

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