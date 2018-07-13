На Урале планируют реализовать проект "Город сердца" за 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уральский институт кардиологии планирует в течении ближайших трёх лет реализовать пилотный проект "Город сердца", позволяющий проводить комплексную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости директор института, главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский.

По его словам, объем инвестиций оценивается в 1,5 миллиарда рублей, а первый коронарный (сердечный) центр планируется открыть уже в конце этого года.

"В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами. Проект будет осуществляться в рамках государственно-частного партнёрства. Сумма инвестиций оценивается в 1,5 миллиарда рублей", — сообщил Габинский.

Ранее департамент информполитики губернатора Свердловской области сообщил РИА Новости, что глава региона Евгений Куйвашев на встрече с Яном Габинском заявлял о целесообразности реализации этого проекта.

"Проект "Город сердца" создаётся в Уральском институте кардиологии при поддержке губернатора. В этом городе будут применяться новые инновационные технологии. Но самая главная технология — это строительство коронарного центра, который будет выпускать коронарные паспорта и в конце года он войдёт в строй", — отметил Габинский.

Главный кардиолог области добавил, что коронарный паспорт позволяет проводить динамическое наблюдение за состоянием коронарных (сердечных) сосудов на протяжении всей жизни пациента — эта уникальная запатентованная технология Уральского института кардиологии не имеет пока аналогов в мире.

Как пояснил Габинский, именно после реализации пилотного проекта по выпуску первых 3,3 тысяч коронарных паспортов, к учёным и медикам пришла идея о создании не только паспортов, но и специальных коронарных (сердечных) центров, располагающихся по всей стране, что позволило бы выстроить комплексную систему динамической оценки коронарного (сердечного) здоровья человека и значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Город сердца" — это пилотный проект, который включает коронарный центр, реабилитационный центр, клинику-отель. В "городе сердца" будет всё — магниторезонансная томография, компьютерная, коронарный паспорт, который даст возможность человеку получить оценку всего коронарного состояния здоровья за один-два дня. В центре будут использоваться прорывные инновационные цифровые технологии", — отметил Габинский.

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