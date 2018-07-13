МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем

КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. В ближайшие дни на побережье Черного моря возможны смерчи, предупредил главк МЧС по Краснодарскому краю.

"С вечера 14 и до 16 июля включительно над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — говорится в сообщении.

Кроме того, спасательное ведомство предупреждает о вероятности сильных дождей с грозой, градом и ветром 20-25 метров в секунду. В малых реках и водотоках бассейна Кубани, а также на юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья с вечера 13 до 16 июля возможен подъем уровня воды.

Спасатели просят местных жителей и гостей курорта быть осторожными и воздержаться от отдыха у воды.