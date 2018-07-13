Эксперт связал рост статистики ВИЧ в Москве с включением в данные мигрантов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Москве связан с включением данных Миграционного центра и повышением выявляемости болезней среди мигрантов, которые раньше не попадали в эту статистику, сообщил РИА Новости директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
"В первую очередь надо сказать, что речь идет о выявляемости. Рост показателя выявляемости лишь косвенно говорит о том, что может быть общий эпидемиологический подъем. Во-вторых, с недавних пор в Москве начал работать Миграционный центр, который централизовал информацию о состоянии здоровья приезжих. После такой централизации информация, которая раньше не попадала в официальные источники, стала открытой", — рассказал Мелик-Гусейнов в пятницу.
Он пояснил, что согласно по опубликованной год назад статистике численность ВИЧ-инфицированных мигрантов, прибывающих в столицу за трудовыми патентами, за последние пять лет возросла в 15 раз.
В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ также сообщили, что увеличение числа пациентов с ВИЧ связано с совершенствованием статистического наблюдения. "Рост числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в городе Москве, связан с совершенствованием статистического наблюдения в части межведомственного взаимодействия и обусловлен включением в форму федерального статистического наблюдения за 2017 год сведений о числе пациентов из других ведомств, в том числе из учреждений ФСИН", — говорится в сообщении ведомства.