Эксперт связал рост статистики ВИЧ в Москве с включением в данные мигрантов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Москве связан с включением данных Миграционного центра и повышением выявляемости болезней среди мигрантов, которые раньше не попадали в эту статистику, сообщил РИА Новости директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее министерство здравоохранения РФ опубликовало статистический сборник, согласно которому в Москве за 2017 год зарегистрировано на 20,4% больше случаев (2,9 тысячи) инфицирования вирусом иммунодефицита человека, чем в 2016 году (2,4 тысячи случаев).

"В первую очередь надо сказать, что речь идет о выявляемости. Рост показателя выявляемости лишь косвенно говорит о том, что может быть общий эпидемиологический подъем. Во-вторых, с недавних пор в Москве начал работать Миграционный центр, который централизовал информацию о состоянии здоровья приезжих. После такой централизации информация, которая раньше не попадала в официальные источники, стала открытой", — рассказал Мелик-Гусейнов в пятницу.

Он пояснил, что согласно по опубликованной год назад статистике численность ВИЧ-инфицированных мигрантов, прибывающих в столицу за трудовыми патентами, за последние пять лет возросла в 15 раз.

"Кроме того, еще в шесть раз увеличилось число мигрантов, страдающих туберкулезом. С 2012 года московские медики в 40 раз чаще стали находить сифилис у мигрантов. Обнаружить ВИЧ и другие заболевания помогают сотрудники лаборатории на базе многофункционального московского Миграционного центра", — добавил директор медучреждения.

В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ также сообщили, что увеличение числа пациентов с ВИЧ связано с совершенствованием статистического наблюдения. "Рост числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в городе Москве, связан с совершенствованием статистического наблюдения в части межведомственного взаимодействия и обусловлен включением в форму федерального статистического наблюдения за 2017 год сведений о числе пациентов из других ведомств, в том числе из учреждений ФСИН", — говорится в сообщении ведомства.

Он подчеркнул, что вместе с тем среди самих москвичей заболеваемость снизилась на 3,8%. "ВИЧ для России действительно является одной из важнейших проблем, но сеять панику и плодить спидофобию ни в коем случае нельзя. Люди, живущие с ВИЧ, ничем не отличаются от обычных людей. Они имеют те же права и возможности. Продолжительность жизни людей со статусом ВИЧ уже практически не отличается от тех, кто такого статуса не имеет. Главная задача — это профилактика и надлежащее лекарственное обеспечение и ответственность людей за свое здоровье. Такую ответственность в законах не пропишешь", — заключил врач.