Подростки из Сирии смогут обучаться в российских военных училищах

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Подростки из Сирии смогут бесплатно проходить обучение в училищах Минобороны РФ, но для этого им предстоит освоить русский язык, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, сирийская сторона представляет заявки на обучение в уполномоченный орган РФ до 15 января года начала обучения, после чего до 15 марта принимается решение о количестве принимаемых с указанием училищ и количества предоставляемых в них мест.
Подготовка несовершеннолетних граждан Сирии будет осуществляться на безвозмездной основе, расходы по их обучению и содержанию несет российская сторона, добавляется в распоряжении правительства.
Соглашение заключается сроком на семь лет, временно применяется через 30 дней с даты подписания и вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. По истечении срока действия этого соглашения, оно автоматически продлевается каждый раз на последующие семилетние периоды, говорится в документе.