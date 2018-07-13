В Татарстане побывали более 300 тысяч туристов за время ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости. Более 300 тысяч гостей посетили Татарстан за время чемпионата мира по футболу, объем услуг в сфере туризма за этот период составил 11,2 миллиарда рублей, сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"По нашим подсчетам за период чемпионата мира Татарстан посетили более 300 тысяч туристов из 36 стран мира. Соответственно, объем расходов, которые произвели туристы и гости на территории Татарстана, составил 11,2 миллиарда рублей. Это практически в шесть раз больше аналогичного периода прошлого года", — сказал Иванов журналистам.

По его информации, средняя загрузка отелей и хостелов Казани в период ЧМ-2018 составила 81%, в дни проведения матчей она превышала 91,5%. Максимальная загрузка отмечена в день поведения матча 1/4 финала – 99%. Также в Казани была организована площадка для парковки автодомов, где за весь период ЧМ размещались 16 автодомов: девять – с туристами из Колумбии, четыре – из России, два – из Германии, а также из Швейцарии.

Иванов отметил, что российских болельщиков среди приезжих было порядка 58%, иностранных – 42%. "Больше всего было мужчин в возрасте 24-34 года, чаще всего они прилетали на самолете в компании друзей, останавливались в отелях или хостелах на три дня", — сообщил спикер, говоря о портрете болельщика.

"Подавляющее большинство болельщиков остались очень довольны посещением Казани – порядка 75% оценили своё пребывание по десятибалльной шкале на 10, то есть, остались удовлетворены на 100%. Если просуммировать тех, кто поставил 8-9 баллов, то эта цифра будет порядка 95%. Таким образом, надо сказать, что отзыв у болельщиков очень положительный", — отметил глава Госкомтуризма Татарстана.

Большинство посетивших Казань во время ЧМ-2018 туристов – порядка 95% – намерены, по словам Иванова, рекомендовать нашу республику для посещения своим родным и близким, а порядка 50% планируют сюда вернуться вновь с друзьями, семьей уже как туристы.

Самой посещаемой достопримечательностью Татарстана во время чемпионата мира ожидаемо стал Казанский Кремль, который посетили 297 тысяч человек. Популярностью пользовались также остров-град Свияжск, древний город Болгар, храм всех религий в Казани.

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