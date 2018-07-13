Увеличить пенсии без повышения пенсионного возраста нельзя, заявили в ПФР

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Добиться роста пенсий в России можно только с помощью повышения пенсионного возраста, заявил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области Андрей Андреев.
"Постоянно шла борьба между двумя задачами: с одной стороны, хотели резко поднять пенсионное обеспечение, а с другой стороны, боялись нагрузку на бизнес увеличить, поэтому всегда балансировали. Сегодня стоит задача существенно повысить уровень пенсионного обеспечения. Уровень пенсионного обеспечения по-другому повысить нельзя", — сказал Андреев на заседании федерального клуба сторонников партии "Единая Россия".
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.