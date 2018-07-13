Мику Джаггеру спели "Господи помилуй" в храме Василия Блаженного

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Британский музыкант Мик Джаггер, приехавший в Москву на игру сборных Англии и Хорватии, прогулялся по Красной площади, посетил храм Василия Блаженного и послушал церковный хор, об этом РИА Новости рассказал директор по развитию компании Bosco Константин Андрикопулос, сопровождавший музыканта во время прогулки по Красной площади.

На следующий день после поражения англичан в игре с хорватами Джаггер вместе с сыном Лукасом отправился на экскурсию по Красной площади и в храм Василия Блаженного.

"Мы с Джаггером, его сыном и сопровождающими лицами совершенно спокойно дошли пешком от отеля до Красной площади. Никакого ажиотажа не наблюдалось. Никаких фанатов, несколько человек уже на Красной площади его узнали, но они просто онемели, не успели осознать. Во время прогулки говорили о футболе, о Москве. Мик выразил сожаление, что британцы не дотянули во втором тайме, но что делать — это игра, а Москва, где он уже не впервые, ему очень понравилась, в частности, широкие тротуары, которых раньше не было", — рассказал Андрикопулос.

Публикация от Alex Taylor (@alextaylor_moscow) 12 Июл 2018 в 8:47 PDT

По его словам, в храм Василия Блаженного Джаггер пошел без сына – Лукас захотел прогуляться по своей программе. "Туристы в храме его узнали, вот там уже возникло оживление и суета, на выходе Мика уже ждала толпа фанатов его творчества. Фотографироваться на улице он ни с кем не стал, автографы тоже не давал. Обратно в гостиницу пришлось уже ехать на машине", — рассказал Андрикопулос.

Собеседник агентства также сообщил, что храм Джаггеру очень понравился, музыкант отметил, что он очень красивый и там чувствуется "настоящий дух России". "Мы послушали церковный хор, вот с хором Мик сфотографировался", — добавил Андрикопулос.

Один из певчих хора рассказал РИА Новости, что Мику они исполнили произведение греческого католикоса Илии II — молитву "Господи помилуй".

"Очевидного интереса он не проявил, его лицо ничего не выражало. Послушал недолго, сфотографировался и ушел. Мне показалось, что он вообще не понимает что к чему. Вот несколько дней назад к нам приходил отец вратаря Исландии, который сам пел в хоре – он понимает, о чем речь, очень проникся. А одна высокопоставленная особа из Азии вообще расплакалась", — рассказал РИА Новости певчий.

По словам Андрикопулоса, Джаггер останется в столице до финала чемпионата мира.