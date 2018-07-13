Матвиенко раскритиковала работу главы Рослесхоза

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила возмущение, что в России продолжаются незаконные вырубки леса и трудно найти ответственных за охрану лесных массивов, и выразила недовольство работой главы Рослесхоза Ивана Валентика, призвав его "вместо отпуска пройтись по лесным регионам".

Верхняя палата в пятницу обсуждала поправки в Лесной кодекс РФ в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения. Ранее спикер посетила Забайкальский край во время командировки по регионам.

"Давайте обсудим, почему продолжаются незаконные вырубки леса, в частности в Забайкальском крае, почему не работает система. Давайте подключать правоохранительные органы, МВД", — сказала спикер, обращаясь к присутствующему на заседании руководителю Рослесхоза.

Сенатор поинтересовалась у него, кто несет ответственность за защиту лесов от черных лесорубов.

"Как правило, это ответственность регионов", — ответил Валентик.

Матвиенко выразила неудовлетворенность таким ответом и тем, что глава Рослесхоза не осведомлен в полной мере о том, что происходит в субъектах РФ. "Вместо отпуска пройдитесь по лесным регионам", — сказала она.

Спикер Совета Федерации также задалась вопросом, соответствует ли Валентик "занимаемой должности, обладает ли он всеми полномочиями и желанием" исполнять свои обязанности.

"Складывается ощущение, что не все в нашем государстве заинтересованы в наведении порядка в этой сфере", — также заявила председатель верхней палаты.

Матвиенко поручила профильному комитету Совфеда по аграрной политике и природопользованию провести осенью слушания с обсуждением темы возможного совершенствования законодательства в сфере лесоохраны.

Замглавы бюджетного комитета Сергей Иванов напомнил, что законодательством полномочия по охране лесов возложены на регионы. "Может быть, нужно поставить вопрос о возвращении этих полномочий на федеральный уровень", — сказал Иванов.

По данным законодателей, 80% лесов находится в федеральной собственности.

Замглавы комитета по законодательству Максим Кавджарадзе также отметил, что лесник, который получает 5 тысяч рублей в месяц, ограничен в возможности препятствовать масштабной вырубке леса черными лесорубами.

Кроме решения обсудить законодательство в этой сфере на осенних слушаниях, Матвиенко предложила докладчику по закону замруководителя профильного комитета Владимиру Лебедеву "с топором пройтись от леса до администрации края или наоборот", и посмотреть, какая будет на это реакция. Сенатор попросил официального представления от палаты, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с правоохранительными органами.

Валентик в ответ на критику ситуации в лесной сфере сообщил, что в каждом регионе есть свой департамент лесного хозяйства. "Предусмотрен и штат лесных инспекторов, сейчас их численность составляет 24 тысячи человек", — отметил чиновник.

При этом необходимая штатная численность инспекторов — 39 тысяч, добавил он.