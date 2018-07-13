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Общество

Матвиенко раскритиковала работу главы Рослесхоза

(обновлено: 14:40 13.07.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовВырубка леса. Архивное фотоВырубка леса. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила возмущение, что в России продолжаются незаконные вырубки леса и трудно найти ответственных за охрану лесных массивов, и выразила недовольство работой главы Рослесхоза Ивана Валентика, призвав его "вместо отпуска пройтись по лесным регионам".

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Верхняя палата в пятницу обсуждала поправки в Лесной кодекс РФ в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения. Ранее спикер посетила Забайкальский край во время командировки по регионам.

"Давайте обсудим, почему продолжаются незаконные вырубки леса, в частности в Забайкальском крае, почему не работает система. Давайте подключать правоохранительные органы, МВД", — сказала спикер, обращаясь к присутствующему на заседании руководителю Рослесхоза.

Сенатор поинтересовалась у него, кто несет ответственность за защиту лесов от черных лесорубов.

"Как правило, это ответственность регионов", — ответил Валентик.

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© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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Матвиенко выразила неудовлетворенность таким ответом и тем, что глава Рослесхоза не осведомлен в полной мере о том, что происходит в субъектах РФ. "Вместо отпуска пройдитесь по лесным регионам", — сказала она.

Спикер Совета Федерации также задалась вопросом, соответствует ли Валентик "занимаемой должности, обладает ли он всеми полномочиями и желанием" исполнять свои обязанности.

"Складывается ощущение, что не все в нашем государстве заинтересованы в наведении порядка в этой сфере", — также заявила председатель верхней палаты.

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© Fotolia / sebra
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Матвиенко поручила профильному комитету Совфеда по аграрной политике и природопользованию провести осенью слушания с обсуждением темы возможного совершенствования законодательства в сфере лесоохраны.

Замглавы бюджетного комитета Сергей Иванов напомнил, что законодательством полномочия по охране лесов возложены на регионы. "Может быть, нужно поставить вопрос о возвращении этих полномочий на федеральный уровень", — сказал Иванов.

По данным законодателей, 80% лесов находится в федеральной собственности.

Замглавы комитета по законодательству Максим Кавджарадзе также отметил, что лесник, который получает 5 тысяч рублей в месяц, ограничен в возможности препятствовать масштабной вырубке леса черными лесорубами.

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© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Кроме решения обсудить законодательство в этой сфере на осенних слушаниях, Матвиенко предложила докладчику по закону замруководителя профильного комитета Владимиру Лебедеву "с топором пройтись от леса до администрации края или наоборот", и посмотреть, какая будет на это реакция. Сенатор попросил официального представления от палаты, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с правоохранительными органами.

Валентик в ответ на критику ситуации в лесной сфере сообщил, что в каждом регионе есть свой департамент лесного хозяйства. "Предусмотрен и штат лесных инспекторов, сейчас их численность составляет 24 тысячи человек", — отметил чиновник.

При этом необходимая штатная численность инспекторов — 39 тысяч, добавил он.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Владимир Белогорский
И что далее следует? Как говорят в народе - состоялся ППР (не подумайте, что речь идёт о планово-предупредительном ремонте, это - "посидели, поболтали, разошлись").
15:06
13.07.2018
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Дмитрий Широков
Хм... своими решениями толкают экономику в серую зону, а потом дивятся, откуда берутся черные лесорубы.
14:52
13.07.2018
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