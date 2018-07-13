Путешественник-инвалид рассказал, как проехал через всю Россию на хендбайке

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Путешественник-инвалид Алексей Костюченко на хендбайке преодолел путь из Санкт-Петербурга до Владивостока. Корреспонденту РИА Новости он рассказал о том, как собака незнакомца спасла ему жизнь, как в Иркутске поднимался на руках на пятый этаж и почему КамАЗы не обгоняли его на узких дорогах.

Привет тем, кто не верил

Сейчас Алексей Костюченко уже спокойно рассказывает историю, как он стал инвалидом. 12 декабря 2000 года в состоянии алкогольного опьянения он получил обморожение. Его утром заметил хозяин с собакой. В результате обморожения Алексей потерял ноги, одну кисть и пальцы на другой руке. После случившегося путешественник пытался найти хозяина собаки через радио и телевидение, но безуспешно.

"Когда я стал таким… Если где-то что-то убывает, то где-то в равной пропорции прибудет. Я увидел по телевизору сюжет о Сергее Бурлакове, когда он в Нью-Йорке пробежал на протезах марафонскую дистанцию. Меня торкнуло, и я понял, что нужно начать новую жизнь. Первое дело — начал писать стихи, а потом уже спорт, путешествия", — вспоминает 59-летний путешественник.

Алексей забирался на горы, играл на сцене, занимается танцами на коляске, два раза путешествовал на байдарке и даже играл главную роль инвалида в спектакле в театре Сургута. Он не пропускает ни одного легкоатлетического соревнования в родном Волгограде. Путешествие Костюченко началось весной 2017 года в Санкт-Петербурге, а в пятницу он достиг Владивостока.

"Я мужик, а у каждого мужика должно присутствовать первенство на генном уровне. Везде и во всем. Мне просто захотелось проехать по России. На этапе подготовки, ко мне тоже подходили хендбайкеры, я их называю хендбайкеры-мажоры. Они говорили: "Куда ты прешься? По России? Вот мы были в Европе! Там дороги, там тебе все рады. Ты не сможешь, ты бросишь, ты сойдешь с дистанции". Но вот я здесь и передаю им привет", — со смехом рассказывает Алексей.

Безбарьерная среда на "троечку"

"Стартуя из Ленинграда, пребывая две недели в Москве, пребывая в Нижнем Новгороде, я хочу сказать, что безбарьерная среда, скажем так, на "троечку". Столкнувшись с двумя-тремя городами, я принял решение, что города я буду объезжать", — заявил путешественник журналистам.

По его словам, самая доступная среда для инвалида на хендбайке — проезжая часть. Во время поездки он убедился, что придорожные кафе и гостиницы не рассчитаны на людей с ограниченными возможностями.

"Говорят открытым текстом: "У меня кафе работает 19 лет, впервые вижу такого человека. Извини, такие деньги вбухивать в подъемники и пандусы я не готов и не буду", — рассказывает путешественник.

Как правило, в придорожных гостиницах первые этажи занимает кафе, а жилые помещения начинаются со второго этажа.

"Я парень без комплексов — поднимаюсь на руках. Меня это не колебало ни граммочки. Зимой в Иркутске снял комнату на пятом этаже и в 59 лет поднимался и спускался на все мероприятия. И я не вижу в этом ничего стремного и странного", — заметил Костюченко.

Добрые люди в пути

По словам путешественника, ему всегда помогали материально, морально и технически.

"Однажды шел снег, и я промок. Тогда я позволил себе необдуманные действия — ехал до половины двенадцатого ночи, но гостиницы так и не нашел. Потом остановился у одного из святящихся огоньков у дороги, и меня приютил дальнобойщик", — вспоминает инвалид.

Несмотря на то что транспорт Костюченко занимает достаточно много места на дороге, форс-мажорных ситуаций не было. Были неудобства — в некоторых местах "дороги узкие и гравий с кулак". Иногда путешественник в зеркале заднего вида замечал, что позади уже выстраиваются несколько КамАЗов, которым надо его обогнать. Водители машин из-за вежливости и понимания ситуации этого не делали, поэтому Алексей сам съезжал на щебенку, чтобы уступить дорогу.

"В Нижегородской области стою на заправке, пью кофе. Маленькая девочка с косичками и бантиками идет ко мне и дает пирожок. Она сама маленькая, а на ее фоне пирожок огромный. "Ня", — сказала она и протянула его. Это трогательно, так меня задело. Она улыбнулась и быстро пошагала обратно. Родители ее научили, но это такая жизнь! Такая мотивация для меня", — вспоминает путешественник.

Уже хочется домой

За время своего путешествия Костюченко ночевал не только в гостиницах и палатке, которую взял с собой, но и в церкви, вагончике дорожных строителей, кабинах дальнобойщиков, машинах на заднем сиденье, у охранников офисов и даже за столом в кафе. Уже добравшись до Владивостока, он планирует осмотреть местные достопримечательности.

"Также мне бы хотелось поставить палатку на берегу моря и переночевать. Вот такие детские моменты. Ничего не хочу больше смотреть на Дальнем Востоке. Сейчас пару дней здесь побуду и полечу в Европейскую часть России — Ульяновскую область. Проеду Саратовскую область, где моя родина, и к зиме буду в Волгограде", — заключил Костюченко.