Автобусы, задействованные на ЧМ на Кубани, вернулись на свои маршруты

КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Автобусы, задействованные во время чемпионата мира по футболу в Краснодарском крае, вернулись на свои маршруты, а специально закупленные к мундиалю 28 "скорых" остались в муниципалитетах и оказывают теперь помощь жителям и гостям города, рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи. Всего на стадионе "Фишт" в городе-курорте прошло шесть матчей. Последняя игра состоялась 7 июля между сборными России и Хорватии.

"Мы понимали, какой поток гостей и туристов ожидается на время чемпионата в Сочи, и усилились по всем направлениям. В первую очередь была обеспечена бесперебойная работа транспорта. Было принято решение о привлечении дополнительных рейсовых автобусов и электропоездов "Ласточка". На помощь пришли муниципалитеты, и на маршруты в олимпийской столице вышли дополнительно 255 автобусов и 538 легковых такси", — сказал губернатор.

Глава региона уточнил, что наибольший вклад внес Краснодар. "Девяносто автобусов из краевой столицы отправились в Сочи, чтобы бесплатно доставлять болельщиков к стадиону "Фишт". Машины дооснастили дополнительными камерами видеонаблюдения и системой "Говорящий город" для слепых и слабовидящих граждан. Специальную подготовку и обучение прошли также водители", — рассказал Кондратьев.

Он добавил, что сейчас муниципальные автобусы, которые отправляли на чемпионат, вернулись на маршруты. С 10 июля они возобновили работу в штатном режиме.

"Особое внимание было также уделено оказанию скорой медицинской помощи. Так, к чемпионату мы закупили 28 автомобилей класса "С", оснащенных современным реанимационным оборудованием. Они вышли на работу в Сочи и городах, где размещались базы команд — Краснодаре, Анапе, Геленджике. Сегодня все новое оборудование и автомобили "скорой" остались в муниципалитетах и оказывают помощь жителям и гостям города", — заключил Кондратьев.

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