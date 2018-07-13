Стала известна причина "красного дождя" в Норильске

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Причиной "красного дождя" в Норильске в начале июля названо ненадлежащее содержание трубопроводов в районе промышленной площадки Надеждинского металлургического завода, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Норильске прошел дождь красно-бурового цвета, в частности на размещенных видео и фотографиях видны окрашенные лужи и автомобили. В ГМК "Норильский никель" ранее пояснили, что цвет луж был связан с тем, что убранный с кровли одного из зданий материал перенесен ветром на парковку.

"Проведена проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о том, что 3 июля в районе Надеждинского металлургического завода прошел "красный дождь". В ходе проверки установлено, что причиной указанного явления послужило ненадлежащее содержание трубопроводов в районе промышленной площадки Надеждинского металлургического завода и неправомерное накопление веществ отвальных хвостов, состоящих в основном из инертных форм соединений железа, на кровле гидрометаллургического участка в связи с нарушением целостности данного участка трубопровода", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в конце июня — начале июля кровля была очищена, однако часть материала упаковали в мешки, а часть 3 июля унесло порывами ветра на площадку перед административно-бытовым корпусом Надеждинского металлургического завода. В прокуратуре рассказали, что в целях устранения нарушений законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды прокуратурой города в адрес руководителя ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" 12 июля внесено представление.