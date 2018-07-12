Минюст внес в реестр иноагентов челябинское диабетическое движение "ВМЕСТЕ"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО-иноагентов челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", такое решение было принято после рассмотрения заявления от самой организации.

"Минюст России в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" включил Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, решение о включении указанной организации в реестр принято после рассмотрения поступившего от нее заявления.

Как сообщается на сайте общественного движения, организация оказывает помощь родителям детей, больных диабетом и людям, столкнувшимся с этим заболеванием, в том числе недавно. Движение организует благотворительные и образовательные мероприятия, защищает права и законные интересы людей с сахарным диабетом, а также информирование населения о данном заболевании.