Глава Колымы потребовал тщательнее проверять все торговые центры в регионе

МАГАДАН, 12 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Временно исполняющий обязанности главы Магаданской области Сергей Носов в четверг раскритиковал работу госстройнадзора региона и потребовал тщательнее проверять торговые центры, сообщает правительство Колымы.

С отчетом о проведенных проверках за первое полугодие выступил руководитель управления архитектуры и градостроительства Колымы Сергей Кучугура. По его информации, с января было проведено девять контрольных мероприятий. Были возбуждены и рассмотрены дела об административных правонарушениях, выявлены стройки без разрешений, а также эксплуатация объектов капстроительства без соответствующих документов, в список которых попали несколько торгово-развлекательных центров в Магадане.

В ходе заседания правительства Носов напомнил о пожаре в "Зимней вишне". "Получается, что эти объекты ранее никто не принимал с точки зрения безопасности, соблюдения строительных норм и правил, а эти торгово-развлекательные центры функционировали. Также, как и строительство объектов без разрешений. Похоже, это уже сложившаяся практика… Бардак в строительном комплексе, и я в этом еще раз убедился. Зачем нам надзор без надзора?" — цитирует Носова сайт правительства региона.

Отмечается, что глава региона поручил проанализировать работу управления архитектуры и градостроительства Магаданской области, а также рассмотреть вопрос наделения ведомства расширенными полномочиями проведения проверок.

Проверки в торговых центрах Магаданской области начали проводить после ЧП в Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет. Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

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