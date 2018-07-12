Сурайкин пригласил спасенных в Таиланде подростков отдохнуть в России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин пригласил детей, спасенных из пещер Таиланда, отдохнуть в России в детском оздоровительном лагере в Кировской области, сообщает пресс-служба партии в четверг.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, во вторник последний подросток и тренер были выведены из пещеры.

"Ребятишки из Таиланда — настоящие смельчаки, они выдержали опасное нешуточное испытание. Наша партия патронирует детский оздоровительный лагерь имени Юрия Гагарина в Кировской области, мы зовем его пионерским лагерем. Там все необходимое для полноценного детского и подросткового отдыха в сосновом лесу, великолепная экология, опытные вожатые, сохранена вся атмосфера пионерских лагерей 80-х годов. Дети уезжать оттуда не хотят", — цитирует пресс-служба партии слова Сурайкина.

Политик отметил, что переговорил с депутатом Кировской гордумы Николаем Барсуковым, который курирует работу лагеря имени Гагарина, "и там с удовольствием примут юных таиландцев на оздоровление, помогут забыть о тяжелых моментах".

"Как интернационалисты, мы все в нашей партии восприняли близко к сердцу историю, случившуюся с детьми в Таиланде", — приводит пресс-служба слова Сурайкина.